Белоруссия готова возобновить пропуск через два КПП на границе с Польшей

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Белорусские пограничники готовы возобновить пропуск лиц и транспорта через два КПП на границе с Польшей, сообщает государственный пограничный комитет Белоруссии.

"Через несколько часов Польша возобновит работу пунктов пропуска "Бобровники" и "Кузница-Белостоцкая". Регистрация в системе электронной очереди начнется в 20:00", – указано в сообщении.

Из-за решений Варшавы на границе Польши с Белоруссией работает один пропускной пункт для грузового транспорта и один – для легкового. В ведомстве подчеркнули, что погранпереход "Бобровники" был закрыт в феврале 2023 года, а "Кузница" не работала более четырех лет. Через эти КПП ежегодно следовали около 2 миллионов физлиц и более 4 миллионов транспортных средств.

В субботу, 15 ноября, стало известно, что Польша предупредила белорусскую сторону, что откроет в ночь на 17 ноября пункты пропуска. Соответствующее постановление подписал 14 ноября глава МВД и администрация Польши.

В пункте "Кузница" будет организовано пассажирское движение, исключение составят автобусы. Через "Бобровники" смогут проезжать машины и автобусы, а также грузовики из европейских государств и стран-участниц Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии.

