Польша возобновит работу двух КПП на границе с Белоруссией

Фото: ТАСС/EPA/Wojtek Jargilo

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил открытие двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией в начале следующей недели. Речь идет о КПП в Бобровниках и Кузнице.

"Я подтверждаю, что эти два погранперехода откроются в начале следующей недели", – сказал он на пресс-конференции, трансляция которой велась на страницах его канцелярии в соцсетях.

При этом на сайте польского Правительственного центра законодательства уже появился проект о возобновлении работы КПП 17 ноября.

Ранее сообщалось, что белорусский президент Александр Лукашенко поручил МИД республики организовать переговоры о возобновлении полноценной работы пунктов пропуска на границе с Литвой. Прибалтийская страна закрыла два КПП в конце октября. Причиной стали метеозонды, которые якобы использовали организаторы контрабанды табачных изделий для переправки товара между государствами.

Позже литовские власти объявили о полном закрытии автомобильной границы с Белоруссией на месяц. Такой шаг они объяснили приоритетом безопасности граждан страны.

В свою очередь, пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков связал данное решение Литвы с желанием получить выгоду от Евросоюза. Он напомнил, что после заявлений о "катастрофической" ситуации и закрытии Варшавой белорусско-польской границы Польше был выделен кредит в 43,5 миллиарда евро на нужды обороны.