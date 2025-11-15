Польша 17 ноября откроет два пункта пропуска на границе с Белоруссией

Фото: ТАСС/EPA/Artur Reszko

Польша предупредила белорусскую сторону, что откроет в ночь на 17 ноября пункты пропуска "Кузница-Белостоцкая" и "Бобровники". Об этом сообщил Государственный таможенный комитет (ГТК) Белоруссии в своем телеграм-канале.

Соответствующее постановление подписал 14 ноября глава МВД и администрация Польши. При этом в ГТК Белоруссии уточнили, что в пункте "Кузница" будет организовано лишь пассажирское движение. Исключение составят только автобусы.

В свою очередь, через "Бобровники" смогут проезжать машины и автобусы, а также грузовики из европейских государств и стран-участниц Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии.

Также в ведомстве указали, что готовы к открытию "Брузги" и "Берестовица". В частности, там укомплектованы таможенные смены, обновлена инфраструктура и установлены необходимые технические средства. По версии ГТК Белоруссии, возобновление работы еще двух пунктов пропуска поможет улучшить ситуацию в приграничье.

29 октября литовские власти объявили о закрытии автомобильной границы с Белоруссией на месяц. Премьер-министр страны Инга Ругинене объясняла такой шаг приоритетом безопасности граждан. Она также указала, что некие угрозы исходят именно из Минска.

Пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков связал данное решение Литвы с желанием получить выгоду от Евросоюза. Он напомнил, что после заявлений о "катастрофической" ситуации и закрытии Варшавой белорусско-польской границы Польше был выделен кредит в 43,5 миллиарда евро на нужды обороны.

Затем советник главы МВД Литвы Миндаугас Баярунас заявил, что Минск отказался пропустить в Литву застрявшие на границе в Белоруссии литовские фуры. Большегрузы якобы не смогли проехать через контрольно-пропускной пункт "Шальчининкай".

Белорусский МИД опроверг эту информацию и заявил, что Вильнюс пытается ввести перевозчиков в заблуждение. Уточнялось, что Минск ничего и никому не запрещал, а граница была закрыта по инициативе литовской стороны. Глава ведомства Максим Рыженков добавил, что Вильнюс пытается извлечь политическую выгоду из этой ситуации.

Спустя время 1,1 тысячи грузовиков были перемещены на специальные стоянки в районе контрольно-пропускного пункта (КПП) "Котловка". Позднее белорусский президент Александр Лукашенко допустил конфискацию литовских фур, застрявших в стране.

Однако позже белорусский лидер после обращения Вильнюса поручил министерству иностранных дел республики организовать переговоры о возобновлении работы пунктов пропуска на границе с Литвой.

В свою очередь, главу МИД Литвы Кястутис Будрис счел невозможным открытие границы с Белоруссией. Министр назвал указ Лукашенко об организации переговоров с Вильнюсом "дезинформацией".

Премьер Литвы Инга Ругинене добавила, что граница с Белоруссией будет открыта только после гарантий прекращения воздушной контрабанды. Она отметила, что их дипломатические службы готовы к работе над данным вопросом, но переговоры не идут.

