Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 22:10

Политика
Главная / Новости /

МИД Белоруссии: Литва использует закрытие границы для получения политических очков

Литва использует закрытие границы для получения политических очков – МИД Белоруссии

Фото: телеграм-канал "Пограничный комитет Беларуси"

Вильнюс пытается извлечь политическую выгоду из закрытия границы с Белоруссией, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков телеканалу "Первый информационный".

"Вся эта конфронтация – от их безудержного желания заработать на этом конфликтном потенциале, заработать политические очки, показав всему европейскому сообществу, дескать, смотрите, мы сдерживаем орды варваров, уважайте нас за это, помогайте нам за это", – заявил он.

В конце октября Литва закрыла два пункта пропуска, находящихся на границе с Белоруссией. Причиной стали метеозонды, использующиеся организаторами контрабанды табачных изделий для переправки их между государствами.

После этого литовские власти заявляли о полном закрытии автомобильной границы с Белоруссией на месяц. В пресс-службе МИД республики отмечали, что так Литва пытается ввести в заблуждение перевозчиков, перенося ответственность в ситуации на границе на Белоруссию.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика