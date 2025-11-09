МИД Белоруссии: Литва использует закрытие границы для получения политических очков

Фото: телеграм-канал "Пограничный комитет Беларуси"

Вильнюс пытается извлечь политическую выгоду из закрытия границы с Белоруссией, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков телеканалу "Первый информационный".

"Вся эта конфронтация – от их безудержного желания заработать на этом конфликтном потенциале, заработать политические очки, показав всему европейскому сообществу, дескать, смотрите, мы сдерживаем орды варваров, уважайте нас за это, помогайте нам за это", – заявил он.

В конце октября Литва закрыла два пункта пропуска, находящихся на границе с Белоруссией. Причиной стали метеозонды, использующиеся организаторами контрабанды табачных изделий для переправки их между государствами.

После этого литовские власти заявляли о полном закрытии автомобильной границы с Белоруссией на месяц. В пресс-службе МИД республики отмечали, что так Литва пытается ввести в заблуждение перевозчиков, перенося ответственность в ситуации на границе на Белоруссию.