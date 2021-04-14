Эксперты оценили последствия для РФ при отключении международных платежных систем

В России могут ограничить применение платежных систем Visa и MasterCard. Такое развитие событий допустил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Разбираемся, каким образом подобный сценарий повлияет на россиян.



Ответ Западу

Дмитрий Песков допустил введение ограничений на применение платежных систем Visa и MasterCard в России. Представитель Кремля отметил, что подобные шаги возможны на фоне санкций в отношении Российской Федерации со стороны западных государств.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобную недружественную, а порой даже враждебную форму поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего.

Чтобы застраховаться от любых рисков, нужно внедрять собственные разработки, подчеркнул Песков. Это позволит укрепить суверенитет страны во всех областях экономики и банковского дела, считает он.

"Этот процесс происходит, вы знаете, что вот, когда пошли сначала разговоры о Visa и MasterCard, постепенно, постепенно, не без проблем, но начала создаваться национальная платежная система "Мир". Мы видим, что сейчас эта система уже достаточно окрепла. Да, она не имеет пока международного хождения, но все-таки уже появились страны, где этой системой можно пользоваться", – заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что система "Мир" со временем получит глобальное распространение. Сейчас это ни у кого не вызывает сомнения, сказал Песков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страна активно работает над отказом от платежных систем, контролируемых на Западе. Кроме того, в расчетах с другими государствами российская сторона выступает за постепенный отход от доллара.

Кроме того, у России есть план на случай отключения от международной платежной системы SWIFT. Замглавы МИД РФ Александр Панкин рассказал, что при таком развитии событий будут задействованы другие системы. Вместе с тем он добавил, что Россия пока не намерена прекращать сотрудничество со SWIFT.

В свою очередь, в Центробанке сообщили, что не видят угрозы отключения РФ от международных платежных систем. По словам первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой, такой шаг им самим крайне невыгоден. Она также подчеркнула, что Россия успешно развивает собственную инфраструктуру в этой отрасли: систему передачи финансовых сообщений и платежную систему "Мир".



Временные трудности

Член комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов в разговоре с Москвой 24 отметил, что определенные неудобства в случае возможного отключения Visa и MasterCard россияне могут испытать при поездках за границу.

"Но еще несколько лет назад, когда не было платежной системы "Мир", мы вообще зависели от них на 100%. На сегодняшний день многие наши граждане имеют карту "Мир" и с удовольствием ею пользуются. Никаких сбоев, в принципе, по ней не происходит", – сказал депутат.

По его словам, российской платежной системой уже пользуется вся бюджетная сфера и государственные предприятия. Кроме того, "Мир" в настоящее время внедряется в нескольких странах мира. Таким образом, туристы смогут спокойно пользоваться национальной платежной системой за рубежом. С каждым годом список этих стран наверняка будет пополняться, подчеркнул Изотов.





Алексей Изотов член комитета Госдумы по финансовому рынку Но я не думаю, что нас будут отключать от Visa и MasterCard. Все равно это коммерческие проекты, они берут за пользование проценты. И какие бы санкции на нас ни накладывали, они не откажутся от российского сегмента.

Происходящие события однозначно можно расценивать как толчок к импортозамещению платежных систем, считает депутат. Тем более что финансовые операции с карты "Мир" на сегодняшний день происходят без проблем, резюмировал он.

Доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов согласился, что на сегодняшний день разговоры об отключении зарубежных платежных систем уже не являются стрессовой ситуацией. В беседе с Москвой 24 он подчеркнул, что даже при негативном сценарии внутри страны граждане не останутся без карточных платежей.

Однако у россиян с отключением Visa и MasterCard могут возникнуть проблемы с покупками на зарубежных интернет-площадках, заметил эксперт.

"Они занимают существенную долю на рынке. И если эти платежи станут недоступными, мы в определенный момент испытаем трудности", – считает Бадалов.

Для решения этой проблемы "Миру" придется искать партнеров за рубежом, которые проводили бы платежи на западных интернет-площадках. Правда, с появлением посредников могут вырасти комиссии за услуги, добавил специалист.





Лазарь Бадалов доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Отказаться от зарубежных систем можно, ничего смертельного не произойдет. Но неудобства нам это доставит. Они временные и решаемые. Но это приведет к определенному росту стоимости услуг за пользование картами.

"Если отключение и произойдет, то вопрос, каким именно образом. Не исключаю вариант, что Visa и MasterCard могут не работать в России, но при оплате за рубежом эти карты начнут функционировать. Тогда, в принципе, это в большей степени удар по Visa и MasterCard. Они потеряют долю бизнеса в России, а у нас в кошельке просто будет две карты. "Мир" для платежей внутри страны, Visa и MasterCard – за рубежом", – рассуждает Бадалов.

Эксперт считает, что исключать ограничения работы западных платежных систем на территории страны нельзя. В таком случае зарубежный бизнес потеряет часть рынка, а Россия со временем справится с подобной ситуацией, резюмировал собеседник Москвы 24.