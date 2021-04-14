В ЦБ оценили риски отключения России от западных платежных систем

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Банк России не считает возможными риски отключения РФ от западных платежных систем. Об этом заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, передает ТАСС.
По словам специалиста, существующая в России инфраструктура исключает геополитические риски.
"Если говорить о сегодняшней ситуации, то я считаю, что она достаточно спокойная. Мы не видим каких-либо рисков отключения от международных платежных систем, и я думаю, что международным платежным системам это самим крайне невыгодно", – добавила Скоробогатова.
Как уточнила зампред ЦБ РФ, регулятор рассчитывает продолжить работу в области развития национальных платежных систем и сопутствующих инфраструктурных платформ. Специалист подчеркнула, что инфраструктурный рынок РФ в платежном сегменте защищен и безопасен.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию теоретически могут отключить от западных платежных систем. Представитель Кремля допустил, что подобные действия укладываются в тенденцию вводить ограничения против РФ.
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