Эксперт заявил, что платежная карта "Мир" стала альтернативой Visa и MasterCard

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Платежная карта "Мир" уже стала альтернативой Visa и MasterCard, с 2019 года ее охват увеличился на 75%. Об этом Москве 24 рассказал президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

"Сейчас несколько стран подключаются к "Миру". Нелегко охватить весь мир, но и переоценивать риски отключения Visa и MasterCard не надо", – отметил он.

По словам эксперта, платежная система "Мир" в будущем найдет расширение, охватывая новые страны.

"Карта "Мир" в будущем будет находить все большие пространств: Китай и другие страны", – подчеркнул Тосунян.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил введение ограничений на применение платежных систем Visa и MasterCard в России. По словам представителя Кремля, подобные шаги возможны на фоне ограничений в отношении РФ со стороны западных государств.