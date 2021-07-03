Путин утвердил Стратегию национальной безопасности РФ

13:42
Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин подписал указ, определяющий Стратегию национальной безопасности России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемую Стратегию национальной безопасности Российской Федерации", – сказано в документе.
Действие документа начинается со дня его подписания.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев высказал мнение, что на фоне изменения внутренней и внешней обстановки меняется и характер угроз, из-за чего растет важность обновления российской стратегии национальной безопасности.
Он напомнил, что последняя редакция документа была принята в конце декабря 2015 года. По его словам, в рабочую группу по подготовке нового документа входили представители министерств и ведомств, деятели науки и представители общественности.
Новая стратегия также направлена на борьбу с фальсификацией мировой истории и развитием русофобских настроений. В новом документе подчеркивается, что "только гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека обеспечит процветание России и формирование справедливого общества".
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