Путин утвердил Стратегию национальной безопасности РФ

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин подписал указ, определяющий Стратегию национальной безопасности России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемую Стратегию национальной безопасности Российской Федерации", – сказано в документе.

Действие документа начинается со дня его подписания.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев высказал мнение, что на фоне изменения внутренней и внешней обстановки меняется и характер угроз, из-за чего растет важность обновления российской стратегии национальной безопасности.

Он напомнил, что последняя редакция документа была принята в конце декабря 2015 года. По его словам, в рабочую группу по подготовке нового документа входили представители министерств и ведомств, деятели науки и представители общественности.

Новая стратегия также направлена на борьбу с фальсификацией мировой истории и развитием русофобских настроений. В новом документе подчеркивается, что "только гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека обеспечит процветание России и формирование справедливого общества".

