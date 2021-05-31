В Совбезе РФ объяснили, для чего нужна новая стратегия нацбезопасности

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На фоне изменения внутренней и внешней обстановки меняется и характер угроз, из-за чего растет важность обновления российской стратегии национальной безопасности. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

"Согласно федеральному закону о стратегическом планировании, стратегия национальной безопасности должна корректироваться каждые шесть лет. Подготовка проекта документа продолжалась около года", – пояснил Патрушев, комментируя тот факт, что Совбез РФ одобрил и представил на утверждение президенту страны новую редакцию Стратегии.

Он подчеркнул, что решение не было внезапным, и напомнил, что последняя редакция документа была принята в конце декабря 2015 года. По его словам, в рабочую группу по подготовке нового документа входили представители министерств и ведомств, деятели науки и представители общественности.

Говоря об угрозах, Патрушев заявил, что, стремясь к мировой гегемонии, страны Запада провоцируют межгосударственные противоречия, которые ведут к размытию системы международной безопасности. Он также напомнил о недружественных действиях по отношению к России, нацеленных на ослабление ее целостности и оборонного потенциала.

По его словам, извне предпринимаются попытки дестабилизировать ситуацию в стране, радикализовать протестные движения, а некоторые государства и вовсе открыто называют Россию военным противником.

Новая стратегия также направлена на борьбу с фальсификацией мировой истории и развитием русофобских настроений. В новом документе подчеркивается, что "только гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека обеспечит процветание России и формирование справедливого общества", заключил Патрушев.

Ранее секретарь Совбеза не исключил, что Соединенные Штаты могут разрабатывать биологическое оружие. Он обратил внимание на тот факт, что во всем мире появляются новые биолаборатории, которые находятся под контролем США. В основном они располагаются у китайских и российских границ.

