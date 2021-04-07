Патрушев не исключил создание США биологического оружия

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев не исключил разработку США биологического оружия. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Он обратил внимание на тот факт, что во всем мире появляются новые биолаборатории, которые находятся под контролем Соединенных Штатов. В основном они располагаются у китайских и российских границ, уточнил Патрушев.

"Уверяют, что это исследовательские центры, где американцы помогают местным ученым разрабатывать новые способы борьбы с опасными заболеваниями", – отметил секретарь Совбеза РФ.

По его словам, "власти тех стран, где эти объекты размещены, не имеют реального понятия, что происходит в их стенах". Он также добавил, что стоит обратить внимание на то, что в близлежащих районах фиксируют вспышки заболеваний, которые не характерны для этих регионов.

Ранее Патрушев заявил, что российские власти не имеют планов вмешиваться в конфликт на Донбассе, но внимательно следят за развитием ситуации в данном регионе и будут принимать конкретные меры исходя из нее.