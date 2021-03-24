Патрушев ответил на прогноз о трудных временах в отношениях США и РФ

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что если США будут создавать трудные дни в отношениях с Россией, то они за это будут отвечать. Об этом сообщает ТАСС.
"Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить", – сказал Патрушев, комментируя слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
Он напомнил, что это не первое подобное заявление официальных лиц США. Патрушев подчеркнул, что РФ не совершала и не совершает никаких враждебных действий в отношении США.
"Мы настроены на конструктивное сотрудничество, которое бы учитывало интересы каждой из сторон, было бы равноправным", – сказал он.
22 марта в интервью телеканалу MSNBC Салливан заявил, что администрация президента США Джо Байдена полагает, что у Москвы и Вашингтона имеется много разногласий.
Ранее Джо Байден заявил, что РФ должна заплатить за вмешательство в выборы в США 2020 года. Во время интервью глава Белого дома сказал, что "хорошо знает" Владимира Путина, а также согласился с тем, что считает его "убийцей".
Комментируя это высказывание, пресс-секретарь президента Джен Псаки заявила, что Байден не жалеет о своих словах о Путине. Также она сообщила, что своего посла Джона Салливана из России Штаты не отзывали. По ее словам, он остается в Москве и поддерживает контакт с российскими представителями.
Путин ответил на заявления Байдена
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