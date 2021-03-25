В Кремле рассказали о давлении Запада на Россию

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Давление Запада на Россию – это политика "мягкой силы", преследующая жесткие цели, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, вот это то, что называется мягкой силой. Она ставит перед собой достаточно нетривиальные, жесткие цели. Это очевидно", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий заявил, что западные страны стараются избегать прямого столкновения с РФ из-за страха перед ядерным оружием, выбирая информационно-гибридную войну. Цель такой войны – уничтожение самосознания общества противника.

Директор Центра политической информации Алексей Мухин, в свою очередь, выражал другое мнение. Он убежден, что США прощупывают слабые места в обороне России, чтобы в скором времени спровоцировать Москву на открытый конфликт.