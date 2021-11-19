Путин подписал закон о зачислении в ПФР конфискованных денег коррупционеров

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Владимир Путин подписал закон о зачислении в бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР) конфискованных денежных средств коррупционеров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Бюджет Пенсионного фонда РФ формируется за счет <...> конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежных средств от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений", – говорится в законе.

Ранее Минфин подготовил законопроект, которым предлагается продавать конфискованную по решению суда роскошную недвижимость. Документ предполагает внесение поправок в статью 1151 Гражданского кодекса РФ, устанавливая прямое предписание о продаже такого жилья.

Позже с целесообразностью предложения передавать конфискованные на таможне товары нуждающимся согласились в Росимуществе.

