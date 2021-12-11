Инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательство 1,3 млн рублей – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца инспектора центрального управления Ростехнадзора Сергея Куликова, об этом в субботу, 11 декабря, сообщает газета "Коммерсант".

По информации издания, Куликова задержали за вымогательство взятки у руководства национального испытательного объединения "Государственные боеприпасные испытательные полигоны России".

Уточняется, что в ходе внеплановой проверки инспектор обнаружил нарушения строительства двух зданий в новом испытательном центре в Красноармейске, после чего стал угрожать, что не станет подписывать акт приемки и требовать от руководителей предприятия выплатить ему 1,3 миллиона рублей.

Средства Куликов готов был принять наличными или переводом. В последнем случае он просил увеличить сумму на 25% в качестве компенсации расходов на обналичку. Инспектора задержали в служебном кабинете сразу после того, как ему передали взятку.

Ранее сообщалось, что в получении взятки в размере 1,4 миллиона рублей подозревается ведущий советник управления департамента по обеспечению государственного оборонного заказа Минобороны РФ Александр Лопатин. Еще одним фигурантом дела стал директор департамента обеспечения авиационным имуществом филиала ПАО "ОАК" Сергей Комасько.

По данным следствия, в апреле 2021 года Лопатин и Комасько задумали получить взятку от гендиректора коммерческой организации. Средства должны были поступить за создание условий для беспрепятственной оплаты изготовленного и поставленного данной организацией в рамках государственного контракта авиационно-технического имущества.