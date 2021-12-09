Советник департамента Минобороны РФ подозревается в получении взятки в 1,4 млн рублей

09 декабря, 22:45
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Ведущий советник управления департамента по обеспечению государственного оборонного заказа Минобороны РФ Александр Лопатин подозревается в получении взятки в размере 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Еще одним фигурантом дела стал директор департамента обеспечения авиационным имуществом филиала ПАО "ОАК" Сергей Комасько. Против них возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").
По данным следствия, в апреле 2021 года Лопатин и Комасько задумали получить взятку от гендиректора коммерческой организации. Средства должны были поступить за создание условий для беспрепятственной оплаты изготовленного и поставленного данной организацией в рамках государственного контракта авиационно-технического имущества.
Гендиректор передал необходимую технику и средства в размере 1 400 000 рублей 7 декабря.
Басманный суд Москвы отправил Лопатина под домашний арест. Мера пресечения установлена до 7 февраля 2022 года.
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