Хинштейн оценил перспективы возбуждения новых дел против семерых офицеров Росгвардии

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн оценил перспективы новых уголовных дел против семерых высокопоставленных офицеров Росгвардии, заподозренных во многомиллионных хищениях, сообщает News.ru.

Парламентарий убежден, что виновные будут приговорены к реальным срокам подобно тому, как это произошло с бывшим заместителем Росгвардии Сергеем Милейко. Хинштейн полагает, что его дело "наглядно доказывает решимость руководства ведомства в борьбе с внутренней коррупцией".

"Такая перспектива ожидает и других вороватых на руку генералов", – подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что в отношении четырех генералов и трех полковников Росгвардии могут возбудить уголовное дело по подозрению в хищениях и должностных злоупотреблениях.

Соответствующие материалы Главная военная прокуратура направила в Главное военное следственное управление СК. По данным надзорного органа, офицеры отвечали за внедрение в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы "Недвижимость". На эти цели были выделены 192 миллиона рублей, однако система так и не была реализована.

Между тем экс-замдиректора Росгвардии Сергей Милейко является фигурантом совершенно другого уголовного дела. В июле 2021 года суд приговорил его к 6 годам колонии за организацию мошенничества при получении квартиры в подмосковной Балашихе.

Согласно приговору, ущерб, нанесенный управлению Росимущества, оценивается почти в 10 миллионов рублей.