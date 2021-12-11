В ДНР по подозрению в коррупции задержали мэра Макеевки

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Глава администрации города Макеевка в Донецкой народной республике Сергей Голощапов задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба МВД ДНР.

Уточняется, что генпрокуратурой возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки в крупном размере должностному лицу.

"10 декабря <...> задержан глава администрации Макеевки Сергей Голощапов по подозрению в совершении действий коррупционного характера", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге по подозрению в мошенничестве был задержан экс-глава Калининского района Иван Громов.

Он возглавил администрацию района в ноябре этого года, однако 6 декабря покинул должность по собственному желанию. По данным СМИ, его увольнение было связано с плохой организацией уборки снега.

До этого в Крыму при получении взятки задержали главу администрации города Белогорска Игоря Ипатко.