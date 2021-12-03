В Москве арестовали задержанного за получение взятки следователя СК из Томской области

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Басманный суд столицы арестовал следователя из Томской области Сергея Арефьева, обвиняемого в получении крупной взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что Арефьева обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

Суд избрал избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 февраля 2022 года.

Ранее за покушение на мошенничество и посредничество в даче взятки приговорили к шести годам колонии бывшего прокурора Железнодорожного района Хабаровска Дмитрия Губанова.