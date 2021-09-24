Бывшего замглавы ПФР приговорили к четырем годам колонии за взятку

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Столичный суд назначил 4 года колонии строгого режима бывшему замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексею Иванову. Его признали виновным в получении взятки в размере почти 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

Как уточняется, директор департамента по работе с госструктурами ООО "Техносерв менеджмент" Алексей Копейкин, который является вторым фигурантом дела, признан виновным в посредничестве в получении взятки.

"Обоим назначили без штрафа по 4 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима, куда их уже этапировали", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что уголовные дела в отношении подсудимых рассматривались отдельно друг друга в закрытом режиме.

Иванова задержали летом 2019 года. По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год чиновник получил крупные денежные суммы от лиц, которые действовали в интересах компании "Техносерв Менеджмент". За посредничество во взяточничестве также был задержан глава департамента по работе с госструктурами "Техносерв Менеджмент" Алексей Копейкин.

Иванов признал вину и подал в отставку. Он написал явку с повинной и изобличил ряд других лиц, совершивших преступления.

Алексей Иванов занимал пост зампредседателя правления ПФР в 2017 году. Он ведал вопросами информационных технологий, телекоммуникаций и информационной безопасности.