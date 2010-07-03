Кремль знает о задержании замглавы ПФР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в курсе задержания замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, но не знают причину обвинения.
"Мы видели эти новости, но не знаем, что стало причиной, в чем обвинения. Ничего не можем сказать, это не прерогатива администрации президента", – цитирует ТАСС слова Пескова.
Алексея Иванова задержали 10 июля по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при распределении бюджетных денег. Уголовное дело в отношении Иванова находится в производстве Следственного комитета РФ. Вместе с Ивановым был задержан за взяточничество Алексей Копейкин из компании "Техносерв".
Иванов стал заместителем председателя правления ПФР в 2017 году, на этой должности он курировал вопросы информационных технологий, телекоммуникаций, персонифицированного учета, информационной безопасности.
Ранее сообщалось, что ГСУ СК по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело в отношении бывшего заместителя прокурора Пригородного района Северной Осетии Сослана Созанова. Он подозревается в приготовлении к получению взятки с вымогательством в крупном размере и в злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия, Созанов с февраля по август прошлого года потребовал от руководителя одной из коммерческих организаций взятку в размере 1 миллиона рублей за общее покровительство.
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