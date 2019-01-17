Два сотрудника МВД задержаны в Подмосковье по подозрению во взяточничестве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Двух сотрудников полиции задержали в Подмосковье по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Как рассказали в ведомстве Агентству "Москва", в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны начальник Ликино-Дулевского ОП и командир отделения взвода ОБ ППП МУ МВД России "Орехово-Зуевское".

По данным следствия, с марта 2018 года по 15 января 2019 года они получили 130 тысяч рублей от одного предпринимателям за непривлечение его к ответственности за незаконное использование труда мигрантов.

По данному факту назначена служебная проверка, расследование уголовного дела продолжается. Задержанных сотрудников уволят из полиции. Они также будут привлечены к ответственности, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.