Замначальника полиции Кузбасса задержан по подозрению во взяточничестве

Фото: youtube/"Сибдепо в Кузбассе"

Замглавы Кемеровской полиции по оперативной работе Вячеслава Безлюдько задержали по подозрению в получении крупной взятки. По данным ТАСС, высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов сейчас находится в следственном изоляторе.

На сайте региональной полиции указано, что на нынешнюю должность Безлюдько был назначен в конце 2017 года. Ранее он был начальником управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области, а до этого занимал должность начальника Центра по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите ГУВД по Кузбассу. Участник боевых действий на Северном Кавказе, имеет медаль ордена "За заслуги перед Отечеством".

В конце апреля в Москве арестовали начальника отдела службы экономической безопасности ФСБ по подозрению в получении взяток на десятки миллионов рублей.

