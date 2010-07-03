ФСБ и СК задержали начальника райотдела МВД под Воронежем

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Начальник отдела МВД России по Новоусманскому району Воронежской области Анатолий Уваров задержан в своем рабочем кабинете по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает телеканал "Вести Воронеж".

ФСБ и Следственный комитет провели обыски в помещениях отдела МВД, возбуждено уголовное дело. По информации местных СМИ, причиной задержания Уварова стало подозрение на получение взятки.

В МВД сообщили о проведении служебной проверки. В случае если вина сотрудников ОМВД будет установлена, их уволят из органов внутренних дел и привлекут к установленной законом ответственности.

Уваров возглавил отдел полиции в Новоусманском районе в апреле 2017 года. До этого он занимал аналогичную должность в Эртильском районе Воронежской области.