Замглавы ПФР признал вину в даче взятки и подал в отставку – ОНК

Фото: пресс-служба Пенсионного фонда Российской федерации

Замглавы Пенсионного фонда России Алексей Иванов признал вину в даче взятки и подал в отставку. Об этом сообщил ТАСС ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

"Иванов подал в отставку и признал вину. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке Москвы", – уточнил представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии.

Алексея Иванова задержали 10 июля. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при распределении бюджетных средств. За взяточничество также был задержан Алексей Копейкин из компании "Техносерв". Уголовное дело в отношении Иванова находится в производстве СК РФ.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о задержании замглавы ПФР, однако причина им неизвестна.