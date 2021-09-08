Военный суд арестовал замглавы инженерных войск ВС РФ Алахвердиева

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235-й Гарнизонный военный суд арестовал на 2 месяца замначальника инженерных войск ВС РФ генерал-майора Руслана Алахвердиева, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Алахвердиеву, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Заседание по этому вопросу прошло 19 августа", – сказали в суде.

В отношение генерал-майора возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Максимальное наказание за совершение данного преступления составляет до 15 лет лишения свободы со штрафом, доходящим до 100-кратного размера взятки.

Ранее Мосгорсуд отменил приговор в виде реальных сроков заключения бывшим следователям по особо важным делам Следственного комитета Сергею Дубинскому и Андрею Триневу, проходящим по коррупционному делу. Такое решение принято в связи с допущенными процессуальными нарушениями. Теперь дело вновь рассмотрят в суде первой инстанции.