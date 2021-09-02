Мосгорсуд отменил приговор двум экс-следователям по коррупционному делу

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Мосгорсуд отменил приговор в виде реальных сроков заключения бывшим следователям по особо важным делам Следственного комитета Сергею Дубинскому и Андрею Триневу по коррупционному делу. Об этом сообщает РИА Новости.

"2 сентября Мосгорсуд отменил приговор районного суда от 15 марта 2021 года в связи с процессуальными нарушениями. Мосгорсуд направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции", – заявили в пресс-службе суда.

Отмечается, что Дубинский был переведен под домашний арест, Тринев остается под стражей.

В марте Басманный суд столицы приговорил Дубинского к шести годам колонии строгого режима и штрафу в размере 10 миллионов рублей, Тринева – к восьми годам колонии строгого режима.

Как установил суд, в 2018 году при расследовании дела они предложили менеджеру банка заплатить им 10 миллионов рублей взамен на неприкосновенность. Финансист обратился в ФСБ, и следователей задержали.