Мосгорсуд отменил приговор двум экс-следователям по коррупционному делу

16:52
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Мосгорсуд отменил приговор в виде реальных сроков заключения бывшим следователям по особо важным делам Следственного комитета Сергею Дубинскому и Андрею Триневу по коррупционному делу. Об этом сообщает РИА Новости.
"2 сентября Мосгорсуд отменил приговор районного суда от 15 марта 2021 года в связи с процессуальными нарушениями. Мосгорсуд направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции", – заявили в пресс-службе суда.
Отмечается, что Дубинский был переведен под домашний арест, Тринев остается под стражей.
В марте Басманный суд столицы приговорил Дубинского к шести годам колонии строгого режима и штрафу в размере 10 миллионов рублей, Тринева – к восьми годам колонии строгого режима.
Как установил суд, в 2018 году при расследовании дела они предложили менеджеру банка заплатить им 10 миллионов рублей взамен на неприкосновенность. Финансист обратился в ФСБ, и следователей задержали.
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