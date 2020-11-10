Кассационный суд отменил приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе

21:09
Фото: ТАСС/Ильгиз Калимулин
Шестой кассационный суд общей юрисдикции, находящийся в Самаре, отменил приговор в отношении экс-полицейских из Уфы по делу об изнасиловании дознавателя. Об этом сообщается на официальном сайте судебного органа.
Кировский суд Уфы 26 декабря 2019 года приговорил бывших сотрудников правоохранительных органов Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева к 7 годам лишения свободы. Еще один экс-полицейский Павел Яромчук был осужден на 6 лет.
Позже Верховный суд Башкирии оправдал Галиева и Матвеева, а Яромчуку снизил срок лишения свободы до 4 лет.
"Указанный приговор в отношении Яромчука П. С., Матвеева Э. В., Галиева С. С. отменить, передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение в Верховный суд Республики Башкортостан в ином составе суда", – заявили в кассационном суде.
Фигуранты уголовного дела также обязаны будут находиться под домашним арестом в течение трех месяцев.
Об изнасиловании дознавателя стало известно 31 октября 2018 года. Тогда девушка обратилась в полицию с заявлением о нападении на нее троих коллег.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: