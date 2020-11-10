Кассационный суд отменил приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе

Фото: ТАСС/Ильгиз Калимулин

Шестой кассационный суд общей юрисдикции, находящийся в Самаре, отменил приговор в отношении экс-полицейских из Уфы по делу об изнасиловании дознавателя. Об этом сообщается на официальном сайте судебного органа.

Кировский суд Уфы 26 декабря 2019 года приговорил бывших сотрудников правоохранительных органов Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева к 7 годам лишения свободы. Еще один экс-полицейский Павел Яромчук был осужден на 6 лет.

Позже Верховный суд Башкирии оправдал Галиева и Матвеева, а Яромчуку снизил срок лишения свободы до 4 лет.

"Указанный приговор в отношении Яромчука П. С., Матвеева Э. В., Галиева С. С. отменить, передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение в Верховный суд Республики Башкортостан в ином составе суда", – заявили в кассационном суде.

Фигуранты уголовного дела также обязаны будут находиться под домашним арестом в течение трех месяцев.

Об изнасиловании дознавателя стало известно 31 октября 2018 года. Тогда девушка обратилась в полицию с заявлением о нападении на нее троих коллег.