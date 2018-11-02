Жена подозреваемого в изнасиловании в Уфе полицейского прокомментировала инцидент

Жена полицейского, подозреваемого в групповом изнасиловании в Уфе, прокомментировала произошедшее, передает "ГТРК – Башкортостан".

По словам женщины, она верит, что ее супруг ничего не совершал. Она подчеркнула, что за все время службы ее мужа все коллеги отзывались о нем с лучшей стороны.

"Тяжело это принять, особенно, когда у тебя дети маленькие. Я в это не поверила, я верю своему мужу. Он очень отзывчивый, положительный человек", – рассказала женщина в эфире телеканала.

31 октября 23-летняя девушка из Уфы, работающая дознавателем, заявила в правоохранительные органы об изнасиловании. По ее словам, в ночь на 30 октября трое ее коллег напали на нее и изнасиловали.

Следствие направило в Кировской районный суд Уфы ходатайство об аресте полицейских. Материалы будут рассмотрены 2 ноября. Под следствием оказались 51-летний начальник отдела МВД по Уфимскому району, его коллега из Кармаскалинского района и начальник отдела по вопросам миграции. Всем им грозит арест до суда.

В домах и на рабочих местах троих подозреваемых прошли обыски. Накануне подозреваемых уволили. Решение принял глава МВД Башкирии Роман Деев. Официальная формулировка – "за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции".

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