Три уголовных дела возбудили после хищения 11 служебных автомобилей МВД

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После хищения 11 служебных автомобилей в отношении бывших и действующих сотрудников ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения управления МВД по Псковской области" возбудили три уголовных дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

"Подозреваемые похитили денежные средства из бюджетных ассигнований МВД России в 2018–2019 годах, также обратили в свою пользу не менее 11 служебных транспортных средств", – рассказала Волк.

Уточняется, что предварительный ущерб превысил 4,5 миллиона рублей.

Ранее Московский городской суд отменил приговор бывшему сержанту полиции Ивану Князеву, осужденному за стрельбу в несовершеннолетнюю на юге столицы.