Суд отменил приговор стрелявшему в девочку экс-полицейскому

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Московский городской суд отменил приговор бывшему сержанту полиции Ивану Князеву, осужденного за стрельбу в несовершеннолетнюю на юге столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Дело бывшего полицейского будет пересмотрено в ином составе. Самому обвиняемому на данный момент избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В марте 2021 года суд приговорил 33-летнего стрелка к трем годам лишения свободы условно. Однако прокуратуре удалось обжаловать данное решение.

В 2020 году на юге Москвы был замечен вооруженный травматическим пистолетом мужчина, который произвел несколько выстрелов.

В результате стрельбы пострадала несовершеннолетняя девушка, находившаяся рядом. По данному факту было возбуждено уголовное дело.