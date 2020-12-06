Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, которую ранил полицейский

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Жизни и здоровью девочки, в которую выстрелил полицейский на юге Москвы, ничто не угрожает, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

"Мы знаем об этой ситуации. Держим связь со следствием. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, она в больнице, в безопасности. Будем следить за этим делом", - сказала Ярославская.

Ранее на улице Судостроительной на юге Москвы 33-летний сотрудник ППС в свободное от службы время ранил девочку при стрельбе из травматического оружия. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве, он задержан.

На юге Москвы полицейский ранил из травматического оружия 13-летнюю девочку



До этого в Иркутской области пьяный мужчина застрелил девочку и ранил ее брата. Полиция задержала подозреваемого на месте, возбуждено уголовное дело.