В Иркутской области пьяный мужчина застрелил девочку и ранил ее брата

15:30
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В селе Барлук Иркутской области молодой человек выстрелил в брата и сестру из карабина. От полученного ранения 15-летняя девочка скончалась на месте, а мальчик находится в коме, сообщается на сайте СК РФ по Иркутской области.
По информации следствия, между братом и сестрой возник конфликт, когда они приехали к своему знакомому. Это заметил 22-летний подозреваемый, который в тот момент находился в состоянии опьянения. Он дважды выстрелил в воздух из нарезного карабина.
"После он еще несколько раз выстрелил в сторону автомобиля с подростками. Из-за травм 15-летняя девочка скончалась сразу, а 17-летний парень был госпитализирован", – говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавший юноша был доставлен с ранением в голову и сейчас находится в коме. Полиция задержала подозреваемого на месте, возбуждено уголовное дело.
Ранее в детском саду села Старые Киешки Кармаскалинского района Башкирии была убита воспитательница. В качестве подозреваемого полиция задержала ее 49-летнего бывшего мужа. Уточняется, что пьяный мужчина явился в детский сад, где работала его бывшая супруга, и на почве ревности трижды ударил ее ножом.
Уголовное дело возбудили по факту смерти двух детей в столице
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: