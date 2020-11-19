В Иркутской области пьяный мужчина застрелил девочку и ранил ее брата

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В селе Барлук Иркутской области молодой человек выстрелил в брата и сестру из карабина. От полученного ранения 15-летняя девочка скончалась на месте, а мальчик находится в коме, сообщается на сайте СК РФ по Иркутской области.

По информации следствия, между братом и сестрой возник конфликт, когда они приехали к своему знакомому. Это заметил 22-летний подозреваемый, который в тот момент находился в состоянии опьянения. Он дважды выстрелил в воздух из нарезного карабина.

"После он еще несколько раз выстрелил в сторону автомобиля с подростками. Из-за травм 15-летняя девочка скончалась сразу, а 17-летний парень был госпитализирован", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавший юноша был доставлен с ранением в голову и сейчас находится в коме. Полиция задержала подозреваемого на месте, возбуждено уголовное дело.

Ранее в детском саду села Старые Киешки Кармаскалинского района Башкирии была убита воспитательница. В качестве подозреваемого полиция задержала ее 49-летнего бывшего мужа. Уточняется, что пьяный мужчина явился в детский сад, где работала его бывшая супруга, и на почве ревности трижды ударил ее ножом.