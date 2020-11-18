В детском саду Башкирии убили воспитательницу

09:58
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В детском саду села Старые Киешки Кармаскалинского района Башкирии была убита воспитательница. В качестве подозреваемого полиция задержала ее 49-летнего бывшего мужа, сообщается на сайте СК РФ по Башкирии.
Уточняется, что пьяный мужчина явился в детский сад, где работала его бывшая супруга, и на почве ревности трижды ударил ее ножом.
"После преступления злоумышленник попытался скрыться, но его задержал учитель физкультуры. В момент происшествия воспитанники находились в других помещениях учреждения", – говорится в сообщении.
От полученных ранений воспитательница умерла в карете скорой помощи. Задержанному предъявлено обвинение в убийстве. Специалисты продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Ранее мужчина убил свою супругу в салоне красоты во Всеволожском районе Ленинградской области. Отмечается, что он напал на жену с топором, после чего выстрелил в нее из травматического пистолета. Женщина от полученных травм скончалась. В полиции он рассказал, что расправиться с супругой решил на почве ревности.
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