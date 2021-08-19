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Происшествия

14:25

И. о. главы отдела Северо-Западного управления таможни обжаловал свой арест за взятки

суды происшествия

Фото: СК РФ

Исполняющий обязанности начальника отдела по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максим Розсыпало, которого уличили во взяточничестве, обжаловал свой арест. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

"Розсыпало, которому по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") грозит до 15 лет заключения, в понедельник был арестован до 14 октября. В суд поступила жалоба защиты на постановление от 16 августа об избрании меры пресечения Розсыпало", – рассказала собеседница агентства.

По данным Следственного комитета России, Розсыпало подозревают в получении взяток на сумму более одного миллиона рублей за растаможку 20 автомобилей.

Ранее в Санкт-Петербурге при получении взятки задержали начальника службы по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении.

В отношении высокопоставленного офицера возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до семикратной суммы взятки.

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