Суд продлил арест главе ГИБДД Ставрополя

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Ессентукский городской суд продлил срок ареста главе ГИБДД по Ставропольскому краю Алексею Сафонову, которого подозревают во взяточничестве на сумму более 19 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

"Ему продлили арест до 19 декабря", – сказал собеседник агентства.

О задержании Сафонова стало известно 20 июля. В отношении начальника ГИБДД Ставрополья возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей.

Кроме Сафонова, правоохранители задержали также участников возглавляемой им группы. В их числе оказался экс-начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин и инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков.

По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, вместе с главой УГИБДД была задержана почти вся верхушка управления – всего более 35 сотрудников. Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, превышения и другое.

Также депутат нижней палаты парламента опубликовал фотографии дома Сафонова с богатым внутренним убранством.

