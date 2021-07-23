Песков оценил ситуацию с борьбой против коррупции в РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в стране активно ведется борьба с коррупцией. Об этом представитель Кремля рассказал в связи с вопросом о деле против главы управления ГИБДД Ставрополья, передает ТАСС.

"Последовательная борьба с коррупцией, в том числе и в рядах правоохранителей, она действительно последовательная, это никоим образом не кампанейщина", – заявил Песков.

Он добавил, что из года в год данная работа становится более эффективной.

Глава управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов был задержан 20 июля. В отношении него возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Позднее суд принял решение арестовать мужчину на срок в два месяца.

Помимо Сафонова, были также задержаны экс-начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин и инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков. Всего, как заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн, задержаны более 35 сотрудников ведомства.