Экс-прокурора района в Хабаровске осудили на шесть лет из-за взятки

Фото: depositphotos/alexraths

Бывшего прокурора Железнодорожного района Хабаровска Дмитрия Губанова приговорили к шести годам колонии за покушение на мошенничество и посредничество в даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.

Губанова задержали в апреле 2019 года в его рабочем кабинете, когда он пытался передать посреднику взятки за прекращение расследования уголовного дела в отношении своего знакомого.

"Бывшему сотруднику прокуратуры назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима <...> и штрафом в размере 2,02 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Губанов привлек к решению личных вопросов посредством взяток двоих бывших сотрудников правоохранительных органов. Один из его помощников признан виновным в покушении на мошенничество, его приговорили к трем годам колонии общего режима, второй сообщник приговорен к штрафу в 1,2 миллиона рублей с лишением права занимать определенные должности два года.

Ранее суд в Москве назначил 4 года колонии строгого режима бывшему замглавы Пенсионного фонда России Алексею Иванову. Его признали виновным в получении взятки в размере почти 4,5 миллиона рублей.