Экс-прокурора района в Хабаровске осудили на шесть лет из-за взятки

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Бывшего прокурора Железнодорожного района Хабаровска Дмитрия Губанова приговорили к шести годам колонии за покушение на мошенничество и посредничество в даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.
Губанова задержали в апреле 2019 года в его рабочем кабинете, когда он пытался передать посреднику взятки за прекращение расследования уголовного дела в отношении своего знакомого.
"Бывшему сотруднику прокуратуры назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима <...> и штрафом в размере 2,02 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Губанов привлек к решению личных вопросов посредством взяток двоих бывших сотрудников правоохранительных органов. Один из его помощников признан виновным в покушении на мошенничество, его приговорили к трем годам колонии общего режима, второй сообщник приговорен к штрафу в 1,2 миллиона рублей с лишением права занимать определенные должности два года.
Ранее суд в Москве назначил 4 года колонии строгого режима бывшему замглавы Пенсионного фонда России Алексею Иванову. Его признали виновным в получении взятки в размере почти 4,5 миллиона рублей.
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