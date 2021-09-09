В Афганистане коррупционного чиновника украсили деньгами

В афганском Джелалабаде полиция задержала чиновника, подозреваемого в получении взятки.

Всю наличность, которую он пытался присвоить, разместили прямо на задержанном. Купюры развесили, как ожерелье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.