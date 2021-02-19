Китаец назвал самые вкусные российские продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Китайский блогер рассказал, какие продукты из России оказались самыми вкусными и почему их стоит попробовать. Своим мнением он поделился на популярном китайском портале Sohu.
Первыми пользователь отметил рыбные консервы. По его мнению, они существенно отличаются от китайских своим нежным вкусом и аппетитным запахом.
Следующими он назвал колбасы. Здесь он отметил, что в России колбасные изделия изготавливаются из чистого мяса без добавления крахмала. Блогер также признался, что если использовать российскую колбасу как закуску, то не заметишь, как выпьешь на несколько бокалов алкоголя больше.
Третьими в списке блогера стали вафли с медовой начинкой. Он уточнил, что они оказались самыми вкусными из всей выпечки, которую он пробовал в России.
Отдельно автор упомянул сам мед. Он подчеркнул, что русские – мастера его производства и что мед из России – один из лучших в мире.
Последними пользователь назвал конфеты. Он признался, что был ошеломлен их разнообразием и размерами.
"Не подумайте, что я преклоняюсь перед иностранщиной. Русская еда действительно вкусная. К тому же цена соответствует качеству", – заключил блогер.
Ранее японский журналист раскаялся из-за российских сырков. Он рассказал, что в Японии сырки считаются премиальным продуктом и стоят примерно 230 рублей за штуку.
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