Экс-глава СК Кузбасса и его сотрудники осуждены за вымогательство

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В Кемеровской области осудили экс-главу СК Кузбасса и его сотрудников за вымогательстве акций шахты "Разрез "Инской". Об этом сообщает ТАСС.

В частности, бывшего главу следственного управления СК РФ по Кемеровской области Сергея Калинкина признали виновным в вымогательстве, превышении должностных полномочий и получении взятки. Ему назначили 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 8 миллионов рублей.

Кроме того, Калиникин на протяжении четырех лет не сможет занимать определенные должности в государственных и муниципальных учреждениях.

Кроме того, по делу об акциях шахты "Разрез "Инской" осудили и бывших замгубернатора Кузбасса Алексея Иванова и Александра Данильченко. Им назначили 6 лет и 5,5 года исправительной колонии общего режима соответственно.

Ранее сообщалось, что на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области взорвался метан. В результате погибли 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

По факту случившегося было заведено два уголовных дела. Материалы были переданы в центральный аппарат Следственного комитета.

