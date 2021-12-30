Суд отказал гендиректору "СДС-Уголь" Алексееву в освобождении из СИЗО

Фото: ТАСС/Максим Киселев

Кемеровский областной суд не удовлетворил апелляцию на арест генерального директора холдинга "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева по делу об аварии на шахте "Листвяжная". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление суда.

В ведомстве сообщили, что защита требовала смягчить меру пресечения обвиняемого.

"Кемеровский областной суд постановление Центрального районного суда Кемерова об аресте Алексеева оставил без изменения", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее областной суд оставил без изменений решение районного суда об аресте главного собственника "Листвяжной", председателя совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаила Федяева, обвиняемого в злоупотреблении полномочий по делу об аварии на шахте.

Трагедия на "Листвяжной" в Беловском районе Кузбасса произошла 25 ноября. Там взорвался метан, в результате чего погибли 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

По факту случившегося было заведено два уголовных дела. Материалы переданы в центральный аппарат Следственного комитета.