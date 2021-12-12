В Москве неизвестные пытались угнать автомобиль Управделами президента РФ – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве неизвестные пытались угнать автомобиль Управления делами президента РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело об угоне Ford Mondeo автотранспортного комбината Управления делами президента РФ", – сказал собеседник агентства.

Водитель, которая ненадолго отошла от припаркованного на Воздвиженке автомобиля, обнаружила, что иномарку пытались завести. Из-под руля неизвестные вытащили провода.

Ранее суд в Москве приговорил к трем годам и шести месяцам колонии общего режима трех блогеров, которые ради розыгрыша угнали автомобиль такси на Пресненской набережной.

