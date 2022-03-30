В Москве задержали объявленного в розыск блогера Запирова – СМИ

Фото: youtube.com/khiza 13

Полицейские задержали в Москве блогера Хизри Запирова, который ранее был объявлен в розыск по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что Запиров, более известный под псевдонимом Хиза, был опрошен в качестве свидетеля по делу о мошенничестве на ставках на спорт. При этом блогер обратил внимание на то, что не причастен к преступным схемам, а только занимался рекламой букмекерских организаций.

27 января Запиров был объявлен в федеральный розыск в качестве подозреваемого. По этой же причине в розыске находится его PR-директор Лусик Карапетян.

Хизри Запиров заработал популярность в Сети как автор пранков и шуточных видео с дорогими автомобилями. На страницы Хизы в соцсетях подписаны более 8 миллионов человек.