В Москве задержали объявленного в розыск блогера Запирова – СМИ

11:09
Фото: youtube.com/khiza 13
Полицейские задержали в Москве блогера Хизри Запирова, который ранее был объявлен в розыск по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Ранее стало известно, что Запиров, более известный под псевдонимом Хиза, был опрошен в качестве свидетеля по делу о мошенничестве на ставках на спорт. При этом блогер обратил внимание на то, что не причастен к преступным схемам, а только занимался рекламой букмекерских организаций.
27 января Запиров был объявлен в федеральный розыск в качестве подозреваемого. По этой же причине в розыске находится его PR-директор Лусик Карапетян.
Хизри Запиров заработал популярность в Сети как автор пранков и шуточных видео с дорогими автомобилями. На страницы Хизы в соцсетях подписаны более 8 миллионов человек.
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