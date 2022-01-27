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Общество

16:24

Объявленный в розыск блогер Запиров рассказал о своем местонахождении

общество

Фото: instagram.com/khiza_13

Объявленный в розыск блогер из Дагестана Хизри Запиров на своей странице в Instagram рассказал, что находится в Москве.

Он заявил, что не понимает происходящего.

Ранее ряд СМИ сообщали, что Запиров был опрошен в качестве свидетеля по делу о мошенничестве на ставках на спорт. При этом блогер обратил внимание на то, что не причастен к преступным схемам, а только занимался рекламой букмекерских организаций.

В ближайшее время Запиров планирует посетить полицию для проведения следственных действий. Однако повестки блогер пока не получал.

27 января стало известно, что министерство внутренних дел РФ объявило Хизри Запирова в розыск по уголовной статье. По этой же причине в розыске находится его PR-директор Лусик Карапетян.

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