Блогер Запиров обманывал людей через систему инвестирования на ставках – МВД

20:38
Фото: "Петровка, 38"
Задержанный блогер Хизри Запиров и его соучастники обманывали интернет-пользователей через фальшивые ставки, заявили в столичном главке МВД.
Запиров является подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его PR-директор Лусик Карапетян находится в федеральном розыске.
"Они рекламировали систему инвестирования, позволяющую получить крупный заработок и приумножить капитал. Денежные средства, вложенные пользователями, должны были поступать в букмекерские конторы путем автоматического распределения ставок", – приводит заявление ведомства РИА Новости.
По информации правоохранителей, злоумышленники обналичивали средства, которые изначально поступали на счета третьих лиц. При этом жертвы мошенников, вкладывающие средства якобы для инвестирования, не получали ни прибыль, ни собственные деньги.
В отношении трех соучастников Хизри Запирова уже избрана мера пресечения.
Сам блогер был объявлен в розыск по уголовному делу о мошенничестве в январе 2022 года. Сотрудники полиции задержали его в Москве 30 марта.
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