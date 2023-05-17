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Уголовное дело возбудили по факту продажи младенца в Москве
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"
Уголовное дело было возбуждено по факту продажи ребенка в Москве. Об этом Следственное управление СК по столице сообщает в своем телеграм-канале.
Дело завели по статье о торговле людьми, совершенной организованной группой. Правоохранителями были задержаны три женщины. В настоящее время с подозреваемыми работают следователи.
"В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", – сообщается в публикации ведомства.
Ранее стало известно о попытке продажи младенца в Москве. Согласно предварительным данным, 29-летняя женщина родила девочку 8 мая 2023 года в Твери. Впоследствии вместе с двумя женщинами 39 и 46 лет она приняла решение ее продать.
15 мая они продали девочку женщине, которая действовала в рамках проводимого оперативного мероприятия. За младенца злоумышленницы хотели получить 60 тысяч рублей, они были задержаны после получения денег и составления расписок.
Столичная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств преступления.
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