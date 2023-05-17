Уголовное дело возбудили по факту продажи младенца в Москве

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Уголовное дело было возбуждено по факту продажи ребенка в Москве. Об этом Следственное управление СК по столице сообщает в своем телеграм-канале.

Дело завели по статье о торговле людьми, совершенной организованной группой. Правоохранителями были задержаны три женщины. В настоящее время с подозреваемыми работают следователи.

"В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", – сообщается в публикации ведомства.

Ранее стало известно о попытке продажи младенца в Москве. Согласно предварительным данным, 29-летняя женщина родила девочку 8 мая 2023 года в Твери. Впоследствии вместе с двумя женщинами 39 и 46 лет она приняла решение ее продать.

15 мая они продали девочку женщине, которая действовала в рамках проводимого оперативного мероприятия. За младенца злоумышленницы хотели получить 60 тысяч рублей, они были задержаны после получения денег и составления расписок.

Столичная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств преступления.

