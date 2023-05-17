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В Москве задержали женщин, пытавшихся продать младенца за 60 тысяч рублей
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Три женщины пытались продать в Москве младенца за 60 тысяч рублей, их задержали. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка СК сообщает РИА Новости.
По данным СК, три женщины 1977, 1984, 1993 годов рождения, 15 мая продали младенца на севере Москвы и были задержаны во время проведения оперативно-разыскного мероприятия.
Их задержали после составления расписок, получения денег и передачи самого ребенка. На данный момент следователи устанавливают причины произошедшего, проводится доследственная проверка.
Сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев.
В СК отметили, что младенцу ничего не угрожает, он находится в специализированном медицинском учреждении.
Ранее сообщалось, что жительница Саратовской области получила условный срок за убийство новорожденной дочери. Женщина задушила младенца и закопала тело в лесу около Калининска.
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