В Москве задержали женщин, пытавшихся продать младенца за 60 тысяч рублей

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Три женщины пытались продать в Москве младенца за 60 тысяч рублей, их задержали. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка СК сообщает РИА Новости.

По данным СК, три женщины 1977, 1984, 1993 годов рождения, 15 мая продали младенца на севере Москвы и были задержаны во время проведения оперативно-разыскного мероприятия.

Их задержали после составления расписок, получения денег и передачи самого ребенка. На данный момент следователи устанавливают причины произошедшего, проводится доследственная проверка.

Сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев.

В СК отметили, что младенцу ничего не угрожает, он находится в специализированном медицинском учреждении.

Ранее сообщалось, что жительница Саратовской области получила условный срок за убийство новорожденной дочери. Женщина задушила младенца и закопала тело в лесу около Калининска.

