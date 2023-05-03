Жительница Саратовской области получила условный срок за убийство новорожденной дочери

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области

Суд в Саратовской области приговорил местную жительницу к трем годам лишения свободы условно по делу об убийстве новорожденной дочери. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"В суде установлено, что 28 ноября 2022 года женщина, находясь у себя дома, родила девочку. После этого из-за того, что ребенок плакал и не засыпал, закрыла ему рукой рот и нос, тем самым перекрыв доступ кислорода в дыхательные пути, и дождалась пока младенец не перестал подавать признаки жизни", – говорится в сообщении ведомства.

Тело ребенка виновная закопала в лесу около Калининска.

Женщину признали виновной по уголовной статье 106 ("Убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов"). Ее осудили на 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и дополнительными обязанностями.

Ранее сообщалось, что женщина родила, а после убила младенца в туалете электропоезда Московского центрального кольца (МЦК). Позже женщину задержали и арестовали. Ей оказалась москвичка 1998 года рождения. Женщине предъявили обвинение по пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство малолетнего").

