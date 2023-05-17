Прокуратура взяла на контроль расследование попытки продажи младенца в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичная прокуратура контролирует установление обстоятельств попытки продажи младенца в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств купли-продажи малолетнего ребенка", – указано в сообщении.

Согласно предварительным данным прокуратуры, 29-летняя женщина родила девочку 8 мая 2023 года в Твери. Впоследствии, вместе с двумя женщинами 39 и 46 лет она приняла решение ее продать.

15 мая они продали девочку женщине, которая действовала в рамках проводимого оперативного мероприятия. За младенца злоумышленницы хотели получить 60 тысяч рублей, они были задержаны после получения денег и составления расписок.

Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, его жизнеустройство находится на контроле прокуратуры.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 127.1 УК РФ ("Торговля людьми"). Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует привлечение женщин к уголовной ответственности.

До этого сообщалось, что жительница Саратовской области получила условный срок за убийство новорожденной дочери. Женщина задушила младенца и закопала тело в лесу около Калининска.

