Девочке, которую мать хотела продать в Москве, найдут приемную семью

Фото: ГСУ СК России по Москве

Девочку, которую мать пыталась продать в Москве, отдадут на удочерение, если у нее нет других родственников, заявила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Об этом сообщает телеканал "360".

"Потому что у нас стоит очередь на младенцев, и как семейное устройство в приоритете усыновление. Та семья, которая хочет усыновить ребенка, заберет его под опеку на первые полгода", – объяснила она.

Через шесть месяцев эта семья сможет удочерить девочку, добавила Волынец.

Что касается восстановления родительских прав, биологическим родителям обычно на это дается полгода, уточнила омбудсмен. Однако, по мнению Волынец, в данном случае для этого нет оснований, поскольку матери грозит лишение свободы.

Ранее стало известно о попытке продажи младенца в Москве. Согласно предварительным данным, 29-летняя женщина родила девочку 8 мая 2023 года в Твери. Впоследствии вместе с двумя женщинами 39 и 46 лет она приняла решение ее продать.

15 мая они продали девочку женщине, которая действовала в рамках проводимого оперативного мероприятия. За младенца злоумышленницы хотели получить 60 тысяч рублей, они были задержаны после получения денег и составления расписок.

Столичная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств преступления.

